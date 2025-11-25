«Безопасник» скандальной овощебазы вырвался из СИЗО Екатеринбурга

Евгений Бартновский за решетку попал осенью прошлого года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник службы безопасности овощебазы №4 в Екатеринбурге Евгений Бартновский, обвиняемый в незаконной миграции, вышел из следственного изолятора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

«С 1 сентября Бартновскому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — отметили в инстанции. В СИЗО Бартновский попал 14 ноября 2024 года.

По предварительным данным источника агентства, силовики считают Бартновского лидером преступной группы, которая могла помогать мигрантам оформлять документы в обход законодательства. Против Евгения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Продолжение после рекламы

Его подельниками, по версии следствия, могут быть школьный лаборант, директор некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов и официально безработная женщина. Они якобы занимались постановкой иностранцев на учет от нескольких юрфирм. При обысках у фигурантов нашли бланки, липовые печати, принтеры и другие улики.