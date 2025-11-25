В Свердловской областной детской клинической больнице нейрохирурги впервые провели имплантацию стимулятора блуждающего нерва пятилетнему пациенту. Операция осуществлена с целью лечения эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению. Благодаря процедуре появился шанс повысить качество жизни ребенка, который страдал от более чем десяти приступов ежедневно. Подробности URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

У ребенка диагностирована фармакорезистентная эпилепсия, и традиционные методы лечения оказались неэффективны. «Блуждающий нерв — один из 12 черепно-мозговых нервов, идущих от головного мозга к внутренним органам. Процедура его стимуляции считается одним из вариантов лечения эпилепсии у пациентов, устойчивых к медикаментозной терапии», — передает слова врача-нейрохирурга ОДКБ Андрея Осинцева ДИП. Во время операции специалисты имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву.