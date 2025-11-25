Логотип РИА URA.RU
На Урале впервые установили стимулятор нерва ребенку — это прорыв в нейрохирургии. Фото

Свердловские нейрохирурги имплантировали стимулятор блуждающего нерва ребенку
25 ноября 2025 в 12:45
В целях облегчения состояния ребенка хирурги провели уникальную операцию (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской областной детской клинической больнице нейрохирурги впервые провели имплантацию стимулятора блуждающего нерва пятилетнему пациенту. Операция осуществлена с целью лечения эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению. Благодаря процедуре появился шанс повысить качество жизни ребенка, который страдал от более чем десяти приступов ежедневно. Подробности URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). 

У ребенка диагностирована фармакорезистентная эпилепсия, и традиционные методы лечения оказались неэффективны. «Блуждающий нерв — один из 12 черепно-мозговых нервов, идущих от головного мозга к внутренним органам. Процедура его стимуляции считается одним из вариантов лечения эпилепсии у пациентов, устойчивых к медикаментозной терапии», — передает слова врача-нейрохирурга ОДКБ Андрея Осинцева ДИП. Во время операции специалисты имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву.

Развитие высокотехнологичной медицины в регионе стало возможным благодаря нацпроекту «Семья» и мероприятиям Десятилетия детства в России. После операции ребенок остается под наблюдением специалистов для корректировки интенсивности сигнала стимулятора. Настройка окончательной терапевтической дозировки займет 9–12 месяцев.

Фото: ДИП

