На Урале впервые установили стимулятор нерва ребенку — это прорыв в нейрохирургии. Фото
В целях облегчения состояния ребенка хирурги провели уникальную операцию (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Свердловской областной детской клинической больнице нейрохирурги впервые провели имплантацию стимулятора блуждающего нерва пятилетнему пациенту. Операция осуществлена с целью лечения эпилепсии, не поддающейся медикаментозному лечению. Благодаря процедуре появился шанс повысить качество жизни ребенка, который страдал от более чем десяти приступов ежедневно. Подробности URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).
У ребенка диагностирована фармакорезистентная эпилепсия, и традиционные методы лечения оказались неэффективны. «Блуждающий нерв — один из 12 черепно-мозговых нервов, идущих от головного мозга к внутренним органам. Процедура его стимуляции считается одним из вариантов лечения эпилепсии у пациентов, устойчивых к медикаментозной терапии», — передает слова врача-нейрохирурга ОДКБ Андрея Осинцева ДИП. Во время операции специалисты имплантировали электронное устройство под кожу пациента в области ключицы, а электроды прикрепили к левому блуждающему нерву.
Развитие высокотехнологичной медицины в регионе стало возможным благодаря нацпроекту «Семья» и мероприятиям Десятилетия детства в России. После операции ребенок остается под наблюдением специалистов для корректировки интенсивности сигнала стимулятора. Настройка окончательной терапевтической дозировки займет 9–12 месяцев.
Фото: ДИП
