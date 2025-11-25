Свердловских депутатов срочно собирают на заседание. Фото
Внеочередное заседание состоится 27 ноября
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Депутатов законодательного собрания Свердловской области собирают на внеочередное заседание 27 ноября. Сегодня спикер заксобрания Людмила Бабушкина собрала заместителей и глав комиссий, чтобы обсудить повестку следующей встречи, рассказала парламентарий.
«В повестке шесть вопросов, среди которых в трех чтениях будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Также депутаты обсудят изменения в закон, который регулирует порядок и нормативы заготовки древесины свердловчанами для собственных нужд.
Еще на заседании поднимут вопрос о признании утратившим силу закона об установлении в регионе налога на игорный бизнес. После этого депутаты рассмотрят ряд других налоговых законопроектов.
Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной
