Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Свердловских депутатов срочно собирают на заседание. Фото

25 ноября 2025 в 13:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Внеочередное заседание состоится 27 ноября

Внеочередное заседание состоится 27 ноября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Депутатов законодательного собрания Свердловской области собирают на внеочередное заседание 27 ноября. Сегодня спикер заксобрания Людмила Бабушкина собрала заместителей и глав комиссий, чтобы обсудить повестку следующей встречи, рассказала парламентарий.

«В повестке шесть вопросов, среди которых в трех чтениях будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2025 год и плановый период», — написала Бабушкина в своем telegram-канале. Также депутаты обсудят изменения в закон, который регулирует порядок и нормативы заготовки древесины свердловчанами для собственных нужд.

Еще на заседании поднимут вопрос о признании утратившим силу закона об установлении в регионе налога на игорный бизнес. После этого депутаты рассмотрят ряд других налоговых законопроектов.

Продолжение после рекламы

Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал