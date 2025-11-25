В свердловском городе выбрали нового мэра — в день, когда посадили старого

Клименко назначили врио в июне 2025-го Фото: Размик Закарян © URA.RU

Депутаты Артемовского (Свердловская область) избрали новым главой города временно исполняющего обязанности мэра Андрея Клименко, передает URA.RU осведомленный источник. Решение было принято в день, когда местный суд посадил бывшего градоначальника — Константина Трофимова.

«За него [Клименко] проголосовали 18 из 19 депутатов», — сказал собеседник. С 23 июня Клименко работал в статусе врио по указу губернатора Дениса Паслера. Он стал первым в России мэром, кого назначил лично глава региона.