В свердловском городе выбрали нового мэра — в день, когда посадили старого

Мэром Артемовского избрали Андрея Клименко
25 ноября 2025 в 13:14
Клименко назначили врио в июне 2025-го

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Депутаты Артемовского (Свердловская область) избрали новым главой города временно исполняющего обязанности мэра Андрея Клименко, передает URA.RU осведомленный источник. Решение было принято в день, когда местный суд посадил бывшего градоначальника — Константина Трофимова.

«За него [Клименко] проголосовали 18 из 19 депутатов», — сказал собеседник. С 23 июня Клименко работал в статусе врио по указу губернатора Дениса Паслера. Он стал первым в России мэром, кого назначил лично глава региона.

Прошлый мэр — Трофимов — сегодня получил 10 лет колонии строгого режима. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным следствия, бывший чиновник получил взятку в виде трех миллионов рублей и водонагревателя, его задержали в сентябре 2024 года.

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле?

