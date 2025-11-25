Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

В Карабаше начнут выпускать минеральные удобрения

25 ноября 2025 в 12:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ростехнадзор выдал заключение, открывшее дорогу с запуску производства удобрений

Ростехнадзор выдал заключение, открывшее дорогу с запуску производства удобрений

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Карабаше (Челябинская область) начнут выпускать минеральные удобрения. Как заявила пресс-служба Ростехнадзора, Уральское управление ведомства выдало заключение о соответствии проектным требованиям производства сульфата аммония.

«Уральское управление службы провело проверку объекта „Производство сульфата аммония, NPK, DAP, MAP“ ООО „Инвестхимагро“ в Карабаше. Установлено, что работы завершены. Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — заявили в Ростехнадзоре.

Решение открыло дорогу для запуска производства. Ввод объекта в эксплуатацию позволит наладить выпуск удобрений различных марок.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал