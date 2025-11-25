В Карабаше начнут выпускать минеральные удобрения
Ростехнадзор выдал заключение, открывшее дорогу с запуску производства удобрений
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Карабаше (Челябинская область) начнут выпускать минеральные удобрения. Как заявила пресс-служба Ростехнадзора, Уральское управление ведомства выдало заключение о соответствии проектным требованиям производства сульфата аммония.
«Уральское управление службы провело проверку объекта „Производство сульфата аммония, NPK, DAP, MAP“ ООО „Инвестхимагро“ в Карабаше. Установлено, что работы завершены. Управлением выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации», — заявили в Ростехнадзоре.
Решение открыло дорогу для запуска производства. Ввод объекта в эксплуатацию позволит наладить выпуск удобрений различных марок.
