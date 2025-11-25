Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

Тюменцам вернули миллионы рублей за оплату школьного питания

25 ноября 2025 в 13:47
Возврат денег за питание производят в рамках акции

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области родителям школьников вернули больше 3,7 миллионов рублей, которые они заплатили за питание детей. Об этом сообщает департамент информатизации региона.

«Жители Тюменской области получили более 3,7 млн рублей кешбэка за оплату школьного питания. Акция длится почти три месяца, в ее рамках родителям возвращается 5% от суммы, но не более 500 рублей в месяц», — рассказали в департаменте.

Деньги возвращают, если тюменцы проводят оплату внутри сервиса «Электронная школа» с помощью системы быстрых платежей. Акция действует до конца года. Для участия нужно быть зарегистрированным в программе лояльности.

