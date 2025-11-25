Тюменцам вернули миллионы рублей за оплату школьного питания

Возврат денег за питание производят в рамках акции Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области родителям школьников вернули больше 3,7 миллионов рублей, которые они заплатили за питание детей. Об этом сообщает департамент информатизации региона.

«Жители Тюменской области получили более 3,7 млн рублей кешбэка за оплату школьного питания. Акция длится почти три месяца, в ее рамках родителям возвращается 5% от суммы, но не более 500 рублей в месяц», — рассказали в департаменте.