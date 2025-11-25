В Екатеринбурге разгромили банду, которая крышевала мигрантов: подробности дела
Силовики отдали под суд 14 участников группы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге отдали под суд уголовное дело начальника службы безопасности овощебазы №4 Евгения Бартновского, которого обвиняют в незаконной миграции. По мнению следствия, у него было 13 подельников. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.
Разгром ОПГ
О том, что в столице Урала разгромили организованную группу, которая создала империю по изготовлению фальшивых документов и постановке иностранцев на учет, стало известно в конце октября 2024 года. Члены этой группы занимались незаконной деятельностью на протяжении двух лет. По мнению следствия, иностранцев ставили на учет от нескольких юридических организаций. Для этого подделывались документы.
Задержание и обыски
Позже стало известно о поимке Евгения Бартновского. Его отправили в следственный изолятор (СИЗО). 1 сентября 2025 года мужчине смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. Он вышел из СИЗО. Говорит ли это о том, что он мог признать вину, непонятно.
Во время предварительного следствия в квартирах у подозреваемых прошли обыски. Там нашли несколько липовых печатей, бланки, принтеры и другие улики. Против задержанных возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц».
Состав группы
Кроме Бартновского силовики задержали 11 мужчин и девушку. Как стало известно URA.RU, во время следствия им вменили вторую статью УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем». Согласно картотеке районного суда, лидерами группы признали Бартновского, Бахтиера Асилова, Вугара Гахраманова, Александра Нечаева и Умеджона Тошева.
Другими фигурантами стали — Акрам Асилов, Завкибек Боронов, Шароф Давлятов, Зиевудин Муродов, Шахбоз Мухаммадиев, Рафик Нагиев, Ахлиддин Саидов и Идрис Халимов. В райсуде URA.RU отметили, что Нечаев, Бартновский и Бахтиер Асилов находятся под запретом определенных действий. Остальные обвиняемые — под подпиской о невыезде. Первое судебное заседание намечено на декабрь.
