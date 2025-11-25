Сотрудник ЧОП до смерти забил екатеринбуржца, его задержали

В Екатеринбурге сотрудник ЧОП забил до смерти 33-летнего Николая А. Трагедия произошла 7 ноября. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщил URA.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

ЧП произошло в сетевом магазине на улице Пехотинцев, 7. По словам родных потерпевшего, расправу устроила охрана, которую вызвали в соседнем магазине. Николая били руками и ногами. Когда его доставили в отдел полиции, он скончался.

Следователи возбудили дело по двум статьям — ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником ЧОП, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия). «Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. В рамках расследования выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам следствия действиям всех участников инцидента будет дана надлежащая правовая оценка», — отметил Шульга.