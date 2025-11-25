Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

Сотни домов снесут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге снесут 277 аварийных домов
25 ноября 2025 в 14:58
Здания снесут до 2030 года

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге снесут 277 многоквартирных домов до 2030 года, они считаются аварийными. Работы будут проводить в рамках муниципальной программы. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно документации, опубликованной на сайте администрации, больше всего домов пойдут под снос в Чкаловском районе — 76. В Железнодорожном сравняют с землей 49 построек, в Октябрьском — 48, Кировском — 44, Орджоникидзевском — 35. Меньше всего аварийных домов насчитывается в Верх-Исетском (19) и Ленинском районах (6).

С полным списком домов можно ознакомиться в приложении к постановлению властей. Его исполнение проконтролирует вице-мэр Владимир Гейко.

