Сотни домов снесут в Екатеринбурге

Здания снесут до 2030 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге снесут 277 многоквартирных домов до 2030 года, они считаются аварийными. Работы будут проводить в рамках муниципальной программы. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

Согласно документации, опубликованной на сайте администрации, больше всего домов пойдут под снос в Чкаловском районе — 76. В Железнодорожном сравняют с землей 49 построек, в Октябрьском — 48, Кировском — 44, Орджоникидзевском — 35. Меньше всего аварийных домов насчитывается в Верх-Исетском (19) и Ленинском районах (6).