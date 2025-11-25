На Ямале ввели новые ограничения для трудовых мигрантов

Под запрет попали финансовая и страховая деятельность, государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале ввели новые ограничения на работу по патентам для иностранных граждан. По новым правилам иностранцы не могут трудоустраиваться в сфере финансов, страховой деятельности, госуправлении. Об этом URA.RU сообщили в департаменте региональной безопасности ЯНАО.

«Постановлением губернатора Ямала к уже имеющимся ограничениям работы по патентам добавлены такие направления как финансовая и страховая деятельность, государственное управление, обеспечение военной безопасности и социальное обеспечение. Изменения вносятся для недопущения приобретения иностранными гражданами патентов в целях легализации своего нахождения в автономном округе, без намерения осуществления по ним деятельность», — отмечено в сообщении.

Как сообщает ведомство, регион нацелен на трудоустройство граждан РФ в приоритетном порядке. В свою очередь, иностранных граждан планируют направлять в сферы с дефицитом сотрудников. Среди них ТЭК и строительство.

Запрет не коснется граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно договору о Евразийском экономическом союзе, местным жителям не требуется получать патент или разрешение на работу в России.