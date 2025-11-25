Логотип РИА URA.RU
Общество

Ямальский военнослужащий попал в украинский плен

Власти установили местонахождение пропавшего без вести ямальского бойца СВО
25 ноября 2025 в 15:52
Ведомства прикладывают все усилия для скорейшего возвращения бойца на родину

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Министерство обороны РФ и военная прокуратура установили местонахождение ямальского военнослужащего, который ранее числился пропавшим без вести. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Нестерук.

 «Установлено местонахождение ямальского военнослужащего. Он действительно находится в списках лиц, удерживаемых украинской стороной, и его статус был официально изменен», — отмечено в сообщении.

За помощью обратилась дочь пропавшего бойца. Он перестал выходить на связь, а впоследствии стал числиться пропавшим без вести. Вместе с тем жительница ЯНАО увидела отца в списках украинских военнопленных на одном из интернет-ресурсов.

Аппарат ямальского омбудсмена оперативно связался с Министерством обороны РФ, военной прокуратурой и федеральным уполномоченным Татьяной Москальковой. Ведомства установили, что мужчина действительно находится в списках лиц, удерживаемых украинской стороной.

В настоящее время Министерство обороны предпринимает все необходимые действия, чтобы вернуть ямальца домой. С родственниками военнослужащего аппарат уполномоченного поддерживает связь. 

Ранее на родину после украинского плена вернулся военнослужащий из поселка Аксарка. 24 августа состоялся обмен военнопленными. Всего домой отправились 146 российский бойцов.

