Заключенные «Полярной совы» в Харпе рассылают иски о защите прав потребителей

Заключенные в Харпе постоянно судятся с «Почтой России» и даже с книжными издательствами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Харпе (ЯНАО) пожизненно заключенные исправительной колонии особого режима (ИК-18) «Полярная сова» массово рассылают иски к «Почте России» и даже к книжным издательствам. Городской суд Салехарда буквально завален многочисленными жалобами убийц и бандитов и в то же время активных сторонников защиты прав потребителей. В подборке URA.RU — истории некоторых из них.

Николай Бурцев: пермяк, который убил и сжег пожилых родственников

История Бурцева шокирует: в 2006 году 18-летний парень вместе с подельниками совершил жестокое преступление — убил и сжег своих бабушку и деда, а за день до этого отравил 94-летнего прадеда — участника Великой Отечественной войны.

Преступления Бурцева были тщательно спланированы: он похитил у своего 94-летнего прадеда банковскую карту и расплачивался ею. Когда ветеран обнаружил пропажу и пригрозил заявлением в милицию, Бурцев подсыпал нитроглицерин в суп прадеда.

Продолжение после рекламы

На следующий день он позвал друзей в квартиру бабушки и деда, которые встретили и накормили гостей. Молодые люди дождались, когда пенсионеры уснут, и нанесли им по несколько ножевых ранений. Затем подожги квартиру и ушли.

Бурцев — самый частый истец Салехардского городского суда в категории гражданских дел о защите прав потребителей. Как следует из отчетов о движении дел, суд рассмотрел 43 исковых заявления Бурцева к филиалам «Почты России». Суммы исковых требований составляют 100 — 120 тысяч рублей за задержанную корреспонденцию. Большинство споров истец проигрывает, но иногда судьи удовлетворяют его требования частично. Например, Бурцев отправил заказное письмо в Москву, которое было доставлено с нарушением сроков на один день. Он обратился к «Почте России» с претензией о выплате компенсации морального вреда. Ответчик признал факт нарушения сроков доставки, но отказал в выплате компенсации. Иногда Бурцеву все же удается разжиться небольшими суммами — от 100 до 500 рублей за выигранный иск.

Олег Лимарев: «Кровожадный Казанова»

Еще один активный сторонник защиты прав потребителей — осужденный Олег Лимарев из Екатеринбурга, которого в СМИ называли также «кровожадным Казановой». Он был организатором банды, которая убила трех девушек и двух своих подельников. В составе банды был также экс-сотрудник Госнаркоконтроля Александр Четверинин, приговоренный к 24 годам лишения свободы.

С июля 2005 по январь 2006 года бандиты совершали жестокие преступления: ограбили, изнасиловали и убили трех женщин. Последняя жертва была сожительницей Лимарева. Девушка поплатилась за то, что отказалась жить с ним в одной квартире. Кроме того, на счету осужденных убийство двух мужчин. У своих жертв бандиты похищали деньги и драгоценности. Они также организовали разбойное нападение на один из екатеринбургских автомагазинов.

Лимарев не так часто судится с «Почтой России», как Бурцев. Но и ему иногда удается частично выигрывать судебные споры о защите прав потребителей. Присужденные суммы также не превышают 500 рублей.

Леонид Рудик: студент, неонацист, читатель

В июле 2011 года в Мосгорсуде был оглашен обвинительный приговор: молодые неонацисты признаны виновными в 27 убийствах и более чем 50 нападениях. Из 13 подсудимых пятеро получили пожизненные сроки, остальные — от 10 до 23 лет. В их числе был студент одного из московских колледжей Леонид Рудик.

Рудик свою вину не признавал и полностью отрицал причастность к неонацистской группировке. Его родители не раз обжаловали приговор, в том числе в Европейском суде по правам человека, но безуспешно. И Рудик, и его родители неоднократно настаивали на изменении условий содержания в «Полярной сове». В частности, по данным СМИ, больной матери удалось добиться разрешения на свидания с Леонидом.

Продолжение после рекламы

Рудик регулярно судится с «Почтой России», а также с другими организациями, например, с книжным издательством. В мае 2025 года Седьмой кассационный суд рассмотрел жалобу Рудика и его матери на решение Лабытнангского городского суда о компенсации морального вреда. Ответчиками выступали ООО «Издательство „Фантастика Книжный клуб“ и ООО „Грамота“.

Мать купила в сети магазинов «Читай город» роман «Пришествие зверя. Том 2» и отправила его Леониду, но в книге отсутствовали некоторые страницы. «После визуального просмотра книги Рудиком Л.В. был обнаружен брак, а именно: в книге отсутствовали страницы с 320 по 325, с 332 по 341, с 348 по 353. Истец указал на то, что данные страницы были пропущены по технической причине при склейке-сшивке, каких-либо следов их искусственного удаления не обнаружено», — сообщал суд.