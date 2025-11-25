Губернатор Махонин рассказал о поддержке для студентов-медиков

Работающим студентам-медикам будут оплачивать курсы профподготовки. Об этих и не только мерах поддержки рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего ежегодного прямого эфира, где отвечает на вопросы жителей региона.

«Программа поддержки работала и будет работать. Каждый год мы вводим новые меры поддержки. И в Пермском крае такая мера не одна: мы готовы оплачивать ребятам учебу, если они будут работать в наших медучреждениях, они могут получить до двух миллионов на улучшение жилищных условий. Все это позволяет нам привлекать медиков из других регионов. Также медики могут получать компенсацию за аренду жилья в Перми», — рассказал Махонин.