Губернатор Махонин рассказал о поддержке для студентов-медиков
В Пермском крае существует несколько ер поддержки медиков
Фото: Илья Московец © URA.RU
Работающим студентам-медикам будут оплачивать курсы профподготовки. Об этих и не только мерах поддержки рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего ежегодного прямого эфира, где отвечает на вопросы жителей региона.
«Программа поддержки работала и будет работать. Каждый год мы вводим новые меры поддержки. И в Пермском крае такая мера не одна: мы готовы оплачивать ребятам учебу, если они будут работать в наших медучреждениях, они могут получить до двух миллионов на улучшение жилищных условий. Все это позволяет нам привлекать медиков из других регионов. Также медики могут получать компенсацию за аренду жилья в Перми», — рассказал Махонин.
Цель такой поддержки — повышение престижа профессии врача. Махонин подчеркнул, что при выборе своего будущего многие опираются на важность профессии. «Престиж создается не одним днем. Для этого нужно обеспечивать достойные условия работы», — отметил губернатор Прикамья. Махонин также сообщил, что меры поддержки позволили привлечь в регион уже полторы тысячи медиков и Пермский край в лидерах по заключению целевых договоров.
