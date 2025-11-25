Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор Махонин рассказал о поддержке для студентов-медиков

Медикам в Пермском крае будут оплачивать учебу и компенсировать аренду жилья
25 ноября 2025 в 19:53
В Пермском крае существует несколько ер поддержки медиков

Фото: Илья Московец © URA.RU

Работающим студентам-медикам будут оплачивать курсы профподготовки. Об этих и не только мерах поддержки рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время своего ежегодного прямого эфира, где отвечает на вопросы жителей региона.

«Программа поддержки работала и будет работать. Каждый год мы вводим новые меры поддержки. И в Пермском крае такая мера не одна: мы готовы оплачивать ребятам учебу, если они будут работать в наших медучреждениях, они могут получить до двух миллионов на улучшение жилищных условий. Все это позволяет нам привлекать медиков из других регионов. Также медики могут получать компенсацию за аренду жилья в Перми», — рассказал Махонин.


Цель такой поддержки — повышение престижа профессии врача. Махонин подчеркнул, что при выборе своего будущего многие опираются на важность профессии. «Престиж создается не одним днем. Для этого нужно обеспечивать достойные условия работы», — отметил губернатор Прикамья. Махонин также сообщил, что меры поддержки позволили привлечь в регион уже полторы тысячи медиков и Пермский край в лидерах по заключению целевых договоров.

