УФСБ пресекло теракт, который пытались устроить пермские подростки

В ночное время юноши подожгли оборудование трансформаторной подстанции в Индустриальном районе Перми

В Пермском крае следственные органы СК России выдвинули обвинение двум несовершеннолетним (17 лет) в осуществлении террористического акта. Их деяние квалифицируется как совершенного группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

«По данным следствия, неизвестный связался с подростками через мессенджер и предложил им за плату совершить противоправное действие. В результате 22 ноября 2025 года в ночное время юноши подожгли оборудование трансформаторной подстанции в Индустриальном районе Перми, используя промышленную горючую жидкость», — сообщает telegram-канал «Следком».

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю задержали обвиняемых непосредственно на месте преступления. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

