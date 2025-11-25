В Пермском крае медика наказали за взятки от антипрививочников
Суд вынес приговор пособнику антипрививочников
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Березниках Пермского края фельдшер в период пандемии коронавируса за деньги подделывал справки о вакцинации тем, кто не хотел ставить прививки от COVID-19. Об этом стало известно правоохранительным органам, и сейчас суд вынес решение, оштрафовав медика на 850 тысяч рублей.
«В 2021 году медик совершил два преступления. Сначала он получил 32 000 рублей за три сертификата о вакцинации от коронавируса для людей, которые не делали прививку. Затем ему заплатили еще 15 000 рублей за фиктивный листок нетрудоспособности, выданный без реального приема пациента», — рассказали в Пермском краевом суде.
Фельдшера признали виновным по двум эпизодам получения взятки. Кроме штрафа в 850 000 рублей ему запретили на 1 год и 10 месяцев занимать руководящие посты в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, а также на два года лишили права проводить медосмотры.
