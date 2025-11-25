Губернатор Махонин: для очистки городов от снега надо возрождать муниципальные автопарки

Снег так или иначе придет в Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае власти городов должны создавать собственные муниципальные автопарки со спецтехникой для чистки улиц от снега зимой. Таким образом не пришлось бы перекладывать работу на подрядчиков. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, краевые власти уже передали для этого в муниципалитеты более 100 единиц техники.

«Главам территорий надо воссоздавать муниципальные парки, чтобы была возможность оперативно чистить дороги. Мы отдали муниципалитетам более 100 единиц техники уже», — сказал Махонин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».