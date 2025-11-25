Махонин пообещал запретить вейпы в Пермском крае к весне
Вейпить скоро будет нельзя
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Запрет на продажу вейпов в Пермском крае должен быть принят в первом квартале 2026 года. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, на уровне государства, а также на уровне края со стороны производителей и продавцов вейпов идет давление. Но закон о запрете этих приборов будет принят. «Торговцы, которые наживаются, пытаются показать, что противников запрета больше, чем есть на самом деле. Но с началом первого квартала постараемся сделать так, чтобы закон вступил в силу», — подчеркнул Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что законодательное собрание Пермского края рассмотрит инициативу о полном запрете продажи вейпов в ближайший четверг. Несоблюдение запрета повлечет штрафы до 100 тысяч рублей.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!