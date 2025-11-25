Махонин пообещал запретить вейпы в Пермском крае к весне

По словам главы региона, на уровне государства, а также на уровне края со стороны производителей и продавцов вейпов идет давление. Но закон о запрете этих приборов будет принят. «Торговцы, которые наживаются, пытаются показать, что противников запрета больше, чем есть на самом деле. Но с началом первого квартала постараемся сделать так, чтобы закон вступил в силу», — подчеркнул Махонин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».