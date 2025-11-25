Поезда повышенного веса начали перевозить удобрения из Прикамья в Китай
До этого была проведена модернизация инфраструктуры
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Крупнейшие мировые экспортеры удобрений выступили с инициативой запустить из Пермского края в Китай регулярные поезда с увеличенной грузоподъемностью. Как сообщили в РЖД, уже отправлены первые три состава с хлористым калием. Их вес составил 6300 тонн каждый. Поезда отправились со станций Березники Сортировочные и Соликамск II и следуют в направлении Забайкальск-эксп. (через Называевскую).
«В перспективе предполагается наладить регулярное формирование подобных составов для доставки грузов в порты Выборга и Мурманска. А также на станции Гродеково и Камышовая», — рассказали URA.RU в пресс-службе Пермского региона СвЖД.
Для воплощения инициативы была проведена модернизация инфраструктуры. На участке железной дороги от Кизела до Углеуральской обновили 16 километров пути, заменили рельсошпальную решетку и щебеночное основание. Благодаря увеличению весовых норм поездов и добавлению трех дополнительных вагонов в каждый состав удалось повысить пропускную способность железнодорожного направления.
