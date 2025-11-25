Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во вторник, 25 ноября, проводит прямой эфир. Отвечать на вопросы земляков глава региона будет на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Самые важные заявления губернатора — в трансляции URA.RU.

19:02 Больше 1400 вопросов задали губернатору жители Прикамья на его странице в соцсети под анонсом прямого эфира.

19:06 Дмитрий Махонин ответил на вопрос жителя Чернушки о том, стоит ли волноваться по поводу отопительного сезона. Глава Прикамья отметил, что регион подготовил за последние два года сотни километров теплосетей, обновил котельные. «Что касается Чернушки, там старые теплосети заменены на новые. Это конечно же повысит их надежность», — подчеркнул Махонин.