Заламывала ноги и причитала по-английски: журналист URA.RU побывал на массаже тайских мастериц в ХМАО

Тайский массаж - это не релакс, а прежде всего здоровье Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Во многих городах Югры открываются салоны тайского массажа, где работают аутентичные мастерицы из Азии. В округе уже десятки таких точек, и здесь можно получить свою порцию релакса и восстановления. Мы проверили на себе, что предлагают в одном из салонов Нижневартовска.

Погружение в атмосферу Таиланда

Для человека, который целыми днями сидит за компьютером, тайский массаж — настоящее спасение. Когда уколы уже не помогают при хондрозе и постоянных болях, такие процедуры — рабочий вариант.

Отправляясь на первый сеанс, примерно понимала, чего ждать: несколько лет назад проходила курс в Таиланде, в джунглях у реки Квай. Райским наслаждением это не назовешь — больно, но эффективно.

В салоне меня встретила миниатюрная, но крепкая женщина азиатской внешности. Бао приглушила свет, зажгла благовония, включила спокойную музыку и несколько минут просто разогревала тело. На этом расслабление закончилось.

Тайский массаж в ХМАО не отличить от процедур на Квае Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU





Тайский массаж — это про возвращение подвижности позвоночнику и суставам, снятие зажимов и блоков. Тайки комбинируют надавливания, растяжки, используют при процедуре свои локти, стопы, колени. Иногда кажется, что еще немного — и тебе сломают руку или ногу. В какой-то момент из глаз брызнули слезы, но итог того стоил.

Отдельное испытание — когда мастер водружается на спину и аккуратно «шагает» по телу. Так воздействуют на активные точки и энергетические каналы. Много внимания уделяется стопам — там сосредоточено множество таких точек. Важнейшая зона для моей сидячей работы — шейно-воротниковая. Бао проработала ее особенно тщательно.

Магия ароматов и звуков

Во время сеанса тело окутывает аромат натуральных масел. Чаще используют лемонграсс, иланг-иланг и жасмин. Фоновую атмосферу создают традиционные тайские мелодии, звуки природы — птицы, вода, легкие инструментальные композиции. Это помогает отвлечься даже тогда, когда процедура переходит в «больно, но надо».

В массажном салоне звучит аутентичная тайская музыка и витает аромат благовоний Фото: Размик Закарян © URA.RU





Цена за удовольствие

Сеанс традиционного тайского массажа обошёлся в 2800 рублей за час. По округу цены примерно такие же.

Отдельно можно взять массаж стоп или лица — около 2500 рублей. Арома-массаж, четыре руки, спортивный, антицеллюлитный — до четырех тысяч.

В салоне есть отдельный зал с джакузи и двумя кушетками: можно прийти с подругой или супругом. Комплекс из двух процедур и джакузи стоит около десяти тысяч.

Эффект

После первого сеанса ощущение такое, будто тебя хорошенько отдубасили. Но через пару часов тело расслабляется, а боль в руке и пояснице исчезает. По рекомендации Бао второй сеанс был только через пять дней — «телу нужно восстановиться».

Во время первого посещения она все время причитала на английском, что тело «как камень». После пяти сеансов сказала приходить раз в две недели — чтобы не запускать себя.

После курса тайского массажа тело скажет вам спасибо Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU



