Общество

Глава Нижневартовска принес соболезнования семье мальчика, погибшего в пожаре

25 ноября 2025 в 17:36
В Нижневартовске из-за пожара погиб шестилетний мальчик

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семье шестилетнего ребенка, погибшего при пожаре в квартире. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале.

«От всех вартовчан и от себя лично приношу самые глубокие соболезнования родным и близким мальчика. Сейчас наши мысли также с его девятилетним братом, который находится в больнице. Мы все надеемся на его выздоровление», — написал Кощенко. Глава города поручил оказать семье всю необходимую помощь, включая материальную и психологическую поддержку.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре квартиры в Нижневартовске пострадали двое детей. Пожарные обнаружили двух мальчиков шести и девяти лет и передали их медикам. Младший ребенок скончался, прокуратура проводит проверку.  

