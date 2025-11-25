Глава Нижневартовска принес соболезнования семье мальчика, погибшего в пожаре
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко выразил соболезнования семье шестилетнего ребенка, погибшего при пожаре в квартире. Заявление он опубликовал в своем telegram-канале.
«От всех вартовчан и от себя лично приношу самые глубокие соболезнования родным и близким мальчика. Сейчас наши мысли также с его девятилетним братом, который находится в больнице. Мы все надеемся на его выздоровление», — написал Кощенко. Глава города поручил оказать семье всю необходимую помощь, включая материальную и психологическую поддержку.
Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре квартиры в Нижневартовске пострадали двое детей. Пожарные обнаружили двух мальчиков шести и девяти лет и передали их медикам. Младший ребенок скончался, прокуратура проводит проверку.
