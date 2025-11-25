Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Житель Сургута избил официанта в ресторане. Видео

25 ноября 2025 в 20:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Молодой человек избил официанта

Молодой человек избил официанта

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сургуте молодой человек избил по лицу официанта в ресторане «Рай». Видео с инцидентом появилось в соцсетях.

«Ты конченый! Ты кто вообще есть? Кто за тебя встанет? Завтра подходишь к этому пацану, всех собираешь и извиняешься перед всеми. Если этого не будет, я тебя урою, ты понял меня?» — говорится парень в видео в telegram-канале «ЧП Сургут».

По словам автора видео, официант кого-то оскорбил и якобы ударил. В УМВД Югры URA.RU сообщили, что по публикации проводится проверка. «Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве.

Продолжение после рекламы

Видео — «ЧП Сургут»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал