Житель Сургута избил официанта в ресторане. Видео
Молодой человек избил официанта
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Сургуте молодой человек избил по лицу официанта в ресторане «Рай». Видео с инцидентом появилось в соцсетях.
«Ты конченый! Ты кто вообще есть? Кто за тебя встанет? Завтра подходишь к этому пацану, всех собираешь и извиняешься перед всеми. Если этого не будет, я тебя урою, ты понял меня?» — говорится парень в видео в telegram-канале «ЧП Сургут».
По словам автора видео, официант кого-то оскорбил и якобы ударил. В УМВД Югры URA.RU сообщили, что по публикации проводится проверка. «Обстоятельства выясняются», — пояснили в ведомстве.
Видео — «ЧП Сургут»
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!