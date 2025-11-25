Росприроднадзор уличил компанию из ХМАО в разливе дизеля на месторождении

Дизель разлился из буровой СНПХ, опрокинувшейся в кювет на месторождении Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Росприроднадзор уличил нефтесервисную компанию «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) в разливе дизельного топлива на Харампурском месторождении. Об этом говорится в предостережении территориального управления Росприроднадзора, опубликованном в Едином реестре проверок.

«Согласно поступившей информации, на Харампурском месторождении произошел разлив дизельного топлива объемом три квадратных метра из мобильной буровой установки, принадлежащей АО „Самотлорнефтепромхим“. Впоследствии компания уточнила, что фактический объем разлива составил 120 литров, а загрязнение заняло 25 квадратных метров», — указано в документе, с которым ознакомилось URA.RU.

В документе говорится, что установка упала в кювет, что привело к утечке топлива. Росприроднадзор потребовал от компании информацию о площади загрязнения и выявил нарушение Земельного кодекса, запрещающего загрязнение земель. Компании вынесли предостережение и потребовали принять меры, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Продолжение после рекламы

Агентство URA.RU направило запросы руководству компании СНПХ. На момент публикации ответ не поступил.