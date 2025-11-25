Логотип РИА URA.RU
Общество

В ХМАО присяжные сняли с подсудимого большинство обвинений по делу об убийстве и захвате заложников

В ХМАО присяжные оправдали обвиняемого в убийстве и захвате заложников
25 ноября 2025 в 15:37
Суд ХМАО приговорил Глазырина к шести годам лишения свободы

Суд ХМАО приговорил Глазырина к шести годам лишения свободы

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Присяжные окружного суда вынесли вердикт по делу Дмитрия Глазырина, обвинявшегося в убийстве и захвате заложников. Его оправдали по большинству эпизодов, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Глазырина оправдали почти по всем пунктам обвинений, кроме хищения ружья у отца — эту статью он не отрицал. Убийство переквалифицировали в причинение смерти по неосторожности. По статье 109 УК его освободили от наказания из-за истечения срока давности. Итоговый приговор — шесть лет лишения свободы», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2017 году в лесу Урая Глазырин смертельно ранил знакомого из ружья, после чего вывез двух свидетелей в Екатеринбург, удерживая их против воли. Присяжные признали его невиновным по этим эпизодам.

Запрос в суд ХМАО направлен. Ответ ожидается.

