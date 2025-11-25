Югорчанам предлагают необычно поздравить женщин в День матери Фото: Илья Московец © URA.RU

В Югре перед Днем матери, который отмечается 30 ноября, появились предложения необычных подарков. Местные мастера предлагают не только классические цветы, но и съедобные композиции, трендовые вазы и светящиеся букеты из бабочек. URA.RU выяснило, во сколько обойдется оригинальный подарок.

В большинстве городов округа ко Дню матери предлагают светящиеся букеты из бабочек. Стоимость зависит от размера — от 900 до 2,5 тысячи рублей. «Предлагаем эксклюзивные букеты из бабочек. Можно заказать как классическую композицию, так и варианты в коробках в виде сумочек. Цена — от 900 рублей», — говорится в одном из объявлений в Сургуте.

Букеты из бабочек стоят от 900 рублей и выше Фото: Авито





Среди других вариантов — чайная пара (чашка и блюдце) с букетом из зефира. В Нижневартовске такой подарок стоит 1750 рублей. За 100 рублей можно приобрести пряник с надписью «Мамы как пуговки, на них все держится».

Пряник с милой надписью маме обойдется в 100 рублей Фото: Авито





Трендовая ваза из лимонов обойдется почти в две тысячи рублей. Набор из фольгированных сердечек с индивидуальной надписью и бенто-торт с начинкой на выбор — 3750 рублей.