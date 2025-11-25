Логотип РИА URA.RU
Прокуратура разбирается в причинах пожара в ХМАО, где погиб ребенок

25 ноября 2025 в 15:59
Прокуратура начала проверку по факту пожара, в котором погиб ребенок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура организовала проверку после пожара в квартире многоэтажки в Нижневартовске, где погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре на улице Московкина погиб ребенок, его девятилетний брат доставлен в реанимацию. Следователи проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.

