Прокуратура разбирается в причинах пожара в ХМАО, где погиб ребенок

Прокуратура организовала проверку после пожара в квартире многоэтажки в Нижневартовске, где погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.