Прокуратура разбирается в причинах пожара в ХМАО, где погиб ребенок
Прокуратура начала проверку по факту пожара, в котором погиб ребенок
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокуратура организовала проверку после пожара в квартире многоэтажки в Нижневартовске, где погиб шестилетний мальчик. Об этом сообщили в окружном надзорном ведомстве.
«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований противопожарного законодательства, обеспечено всестороннее и тщательное выяснение всех причин и условий произошедшего, определена степень ответственности виновных лиц. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.
Ранее URA.RU писало, что при пожаре на улице Московкина погиб ребенок, его девятилетний брат доставлен в реанимацию. Следователи проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!