Садовый центр подал в суд на дочку газовой компании из ХМАО из-за теплиц

Газовая компания из ХМАО требует снести теплицы, расположенные около трубопровода Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Владелица Ноябрьского садового центра, который выращивает тюльпаны, подала заявление в арбитражный суд ХМАО на компанию «Газпром Трансгаз Сургут» из-за требования снести ее теплицы, расположенные в охранной зоне газопровода. Она просит компенсацию за свое имущество — больше 65 миллионов рублей, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Индивидуальный предприниматель подала заявление в арбитражный суд на ООО „Газпром Трансгаз Сургут“ из-за ограничений ее прав на объекты недвижимости. Требует взыскать 65 миллионов 52 тысячи рублей убытков, возникших из-за необходимости сноса теплиц по требованию газовой компании», — следует из документов суда. В эту сумму она включили стоимость теплиц, расходы на их демонтаж и упущенную выгоду.

Предприниматель выращивает цветы в теплицах площадью более 3,3 тысяч квадратных метров. Газовая компания ограничила использование участка, сославшись на то, что теплицы находятся в охранной зоне газопровода.

«Газпром Трансгаз Сургут» ответил встречным заявлением. Компания просит суд признать теплицы самовольными постройками и обязать предпринимателя снести их за свой счет. Кроме того, газовики требуют взыскать с истца неустойку в размере 1000 рублей за каждый день просрочки выполнения судебного решения.

Суд отложил рассмотрение дела, когда стороны начали спорить о размере убытков. Арбитраж назначил экспертизу, чтобы выяснить рыночную стоимость теплиц. Специалист должен определить реальный ущерб, упущенную выгоду и другие возможные потери при сносе. До решения эксперта разбирательство приостановили.

Агентство URA.RU направило запрос бизнесмену и в ООО «Газпром Трансгаз Сургут». На момент публикации ответы не поступили.