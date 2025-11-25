В ХМАО резко выросла заболеваемость пневмониями
25 ноября 2025 в 19:06
В ХМАО растет число заболевших
В Ханты-Мансийском округе за неделю почти на 30% выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 18 случаев на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 28,7%. На долю детей приходится 47,9% всех заболевших», — уточнили в ведомстве.
Рост зафиксирован и по ОРВИ. С 17 по 23 ноября зарегистрировано 120 случаев на 100 тысяч населения — на 41 больше, чем неделей ранее.
