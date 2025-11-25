В ХМАО резко выросла заболеваемость пневмониями

В ХМАО растет число заболевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском округе за неделю почти на 30% выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 18 случаев на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 28,7%. На долю детей приходится 47,9% всех заболевших», — уточнили в ведомстве.