В ХМАО резко выросла заболеваемость пневмониями

25 ноября 2025 в 19:06
В ХМАО растет число заболевших

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийском округе за неделю почти на 30% выросла заболеваемость внебольничными пневмониями. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 18 случаев на 100 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 28,7%. На долю детей приходится 47,9% всех заболевших», — уточнили в ведомстве.

Рост зафиксирован и по ОРВИ. С 17 по 23 ноября зарегистрировано 120 случаев на 100 тысяч населения — на 41 больше, чем неделей ранее.

