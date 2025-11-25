Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В ХМАО нефтяная компания задолжала зарплату работникам

25 ноября 2025 в 17:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нефтяная компания «Тарховское» задолжала работникам зарплату

Нефтяная компания «Тарховское» задолжала работникам зарплату

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО нефтяная компания «Тарховское» задолжала работникам заработную плату в размере более миллиона рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции ХМАО-Югры.

«Благодаря мерам реагирования Государственной инспекции труда выплачена задолженность по заработной плате 10 работникам ООО „Тарховское“ в сумме 1 миллиона 248 тысяч рублей. Напомним, что задолженность перед работниками была выявлена в результате проверки», — сообщили в ведомстве.

За нарушение юридическое лицо привлекли к административной ответственности. В настоящее время предписание инспекции труда исполнено, задолженность погашена.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал