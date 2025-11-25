В ХМАО нефтяная компания задолжала зарплату работникам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ХМАО нефтяная компания «Тарховское» задолжала работникам заработную плату в размере более миллиона рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции ХМАО-Югры.
«Благодаря мерам реагирования Государственной инспекции труда выплачена задолженность по заработной плате 10 работникам ООО „Тарховское“ в сумме 1 миллиона 248 тысяч рублей. Напомним, что задолженность перед работниками была выявлена в результате проверки», — сообщили в ведомстве.
За нарушение юридическое лицо привлекли к административной ответственности. В настоящее время предписание инспекции труда исполнено, задолженность погашена.
