В ХМАО нефтяная компания задолжала зарплату работникам

В ХМАО нефтяная компания «Тарховское» задолжала работникам заработную плату в размере более миллиона рублей. Об этом сообщили в Гострудинспекции ХМАО-Югры.

«Благодаря мерам реагирования Государственной инспекции труда выплачена задолженность по заработной плате 10 работникам ООО „Тарховское“ в сумме 1 миллиона 248 тысяч рублей. Напомним, что задолженность перед работниками была выявлена в результате проверки», — сообщили в ведомстве.