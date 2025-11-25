Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В ХМАО при пожаре в квартире погиб шестилетний мальчик

25 ноября 2025 в 15:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В пожаре погиб маленький ребенок

В пожаре погиб маленький ребенок

Фото: Илья Московец © URA.RU

При пожаре квартиры в Нижневартовске на улице Московкина погиб шестилетний мальчик, его девятилетний брат доставлен в реанимацию. Об этом сообщили в Следкоме Югры.

«25 ноября 2025 года в следственный отдел по городу Нижневартовску поступило сообщение о том, что в результате пожара, произошедшего в одной из квартир многоэтажного жилого дома погиб 6-летний ребенок. Его 9-летний брат госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Следователи начали проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире пострадали дети. Предварительно установлено, что жильцы сушили вещи на электроприборе, что стало причиной возгорания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал