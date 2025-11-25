В ХМАО при пожаре в квартире погиб шестилетний мальчик
В пожаре погиб маленький ребенок
Фото: Илья Московец © URA.RU
При пожаре квартиры в Нижневартовске на улице Московкина погиб шестилетний мальчик, его девятилетний брат доставлен в реанимацию. Об этом сообщили в Следкоме Югры.
«25 ноября 2025 года в следственный отдел по городу Нижневартовску поступило сообщение о том, что в результате пожара, произошедшего в одной из квартир многоэтажного жилого дома погиб 6-летний ребенок. Его 9-летний брат госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.
Следователи начали проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что при пожаре в квартире пострадали дети. Предварительно установлено, что жильцы сушили вещи на электроприборе, что стало причиной возгорания.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!