В ХМАО при пожаре в квартире погиб шестилетний мальчик

При пожаре квартиры в Нижневартовске на улице Московкина погиб шестилетний мальчик, его девятилетний брат доставлен в реанимацию. Об этом сообщили в Следкоме Югры.

«25 ноября 2025 года в следственный отдел по городу Нижневартовску поступило сообщение о том, что в результате пожара, произошедшего в одной из квартир многоэтажного жилого дома погиб 6-летний ребенок. Его 9-летний брат госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Следователи начали проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. Для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

