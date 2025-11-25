Новый мост через Обь разгрузил Сургут и открыл путь инвесторам

«Звезда Оби» является ключевым инфраструктурным объектом федерального значения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Второй мостовой переход через Обь в Сургуте показал заметный эффект уже в первый месяц работы. Переправой воспользовались более 100 тысяч автомобилей, сообщили URA.RU в управлении автомобильных дорог ХМАО.

«Статистика первого месяца впечатляет: сооружением воспользовались более ста тысяч автомобилей, подтвердив высокую востребованность объекта», — уточнили в ведомстве. Переход представляет собой комплекс протяженностью почти 45 километров, включающий три путепровода, четыре мостовых конструкции и свыше 40 километров автодорог.

В администрации Сургута отметили, что новый переход перераспределил транспортные потоки и снизил нагрузку на действующий мост через Обь. «Новый объект позволяет исключить движение транзитного транспорта через город и разгрузить улично-дорожную сеть крупнейшей агломерации Югры», — сообщили в мэрии.

Продолжение после рекламы

Также в администрации считают, что «Звезда Оби» станет драйвером развития придорожного сервиса и логистики. В районе перехода предусмотрены два участка под создание транспортно-логистических комплексов — площадью более 90 гектаров и 30 гектаров. «Это позволит вовлечь территорию в оборот при появлении инвестора», — добавили в мэрии.

Мостовой переход включен в несколько федеральных и международных маршрутов: «Тюмень–Сургут–Салехард», «Пермь–Ханты-Мансийск–Нижневартовск–Томск», а также направления «Арктика–Азия» и «Северный широтный ход». Региональные власти рассчитывают, что объект усилит транзитный потенциал и станет частью транспортного каркаса федерального уровня.