В ЯНАО объявили штормовое предупреждение

В ЯНАО 26 ноября будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Ямалу.

«26 ноября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: местами на севере Надымского и Пуровского районов 15-18. На северо-западе Тазовского и Ямальского районов — 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.