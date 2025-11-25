В ЯНАО объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО 26 ноября будет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по Ямалу.
«26 ноября на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: местами на севере Надымского и Пуровского районов 15-18. На северо-западе Тазовского и Ямальского районов — 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!