Мэрия из ХМАО обжалует решение суда из-за запрета свалки рядом с аэропортом
Суд потребовал закрыть свалку около аэропорта в ХМАО
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Власти Советского района ХМАО планирует опротестовать решение суда, который заставил закрыть свалку возле аэропорта, привлекающую птиц. Об этом агентству URA.RU сообщили в мэрии. Полигон, по мнению суда, представлял опасность для полетов.
«Срок прекращения эксплуатации полигона еще не истек. При отказе суда в удовлетворении кассационной жалобы объект будет закрыт в сроки, установленные судом», — говорится в официальном ответе властей Советского района.
Мэрия определила новый участок для свалки. Власти утверждают, что все документы готовы.
В письме администрация сообщила, что на полигоне около аэропорта регулярно проводят осмотры. Там установлены устройства, которые отпугивают птиц: хлопушки, пиротехника, надувные шары с нарисованными глазами хищной птицы и подвижный муляж хищника. Также используют переносные щиты, чтобы закрыть отходы и уменьшить их привлекательность для пернатых.
Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО удовлетворил иск транспортного прокурора и потребовал закрыть полигон в течение 12 месяцев. Он указал на угрозу безопасности полетов из-за возможного скопления птиц.
Ответчиками по делу стали администрация Советского района и ООО «ЭКО-Ресурс», которое арендует и эксплуатирует объект. Компания «ЭКО-Ресурс» сообщила URA.RU, что исчерпывающую информацию по всем вопросам даст собственник объекта — администрация Советского района.
- Егорка25 ноября 2025 15:44Конечно, полигон это очень важно, он должен остаться где и есть.