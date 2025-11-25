Мэрия из ХМАО обжалует решение суда из-за запрета свалки рядом с аэропортом

Суд потребовал закрыть свалку около аэропорта в ХМАО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Власти Советского района ХМАО планирует опротестовать решение суда, который заставил закрыть свалку возле аэропорта, привлекающую птиц. Об этом агентству URA.RU сообщили в мэрии. Полигон, по мнению суда, представлял опасность для полетов.

«Срок прекращения эксплуатации полигона еще не истек. При отказе суда в удовлетворении кассационной жалобы объект будет закрыт в сроки, установленные судом», — говорится в официальном ответе властей Советского района.

Мэрия определила новый участок для свалки. Власти утверждают, что все документы готовы.

В письме администрация сообщила, что на полигоне около аэропорта регулярно проводят осмотры. Там установлены устройства, которые отпугивают птиц: хлопушки, пиротехника, надувные шары с нарисованными глазами хищной птицы и подвижный муляж хищника. Также используют переносные щиты, чтобы закрыть отходы и уменьшить их привлекательность для пернатых.

Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО удовлетворил иск транспортного прокурора и потребовал закрыть полигон в течение 12 месяцев. Он указал на угрозу безопасности полетов из-за возможного скопления птиц.