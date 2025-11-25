Тюмень попала в топ регионов УрФО по любви к природе и комфорту
Тюменцы продемонстрировали большую любовь к глэмпингам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Тюменская область заняла второе место в рейтинге регионов УрФО по числу бронирований глэмпингов. Такие данные URA.RU сообщили в компании «Авито».
«У жителей УрФО растет интерес к отдыху на природе с комфортом. Активнее всего глэмпинги арендовали в Свердловской области. На втором месте — Тюменская область, на ее долю пришлось 28% всех бронирований. Путешественников привлекают маршруты выходного дня, термальные направления и компактные кемпинговые площадки возле водоемов», — рассказали в компании.
В целом по УрФО предложение по аренде глэмпингов за год выросло на 31%. В Тюменской области динамика составила 21%.
Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали активно избавляться от баз отдыха, расположенных на природе. К примеру, один из глэмпингов продают с ощутимой скидкой.
