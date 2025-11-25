Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

Тюмень попала в топ регионов УрФО по любви к природе и комфорту

Тюменская область заняла второе место в рейтинге любви к глэмпингам
25 ноября 2025 в 15:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменцы продемонстрировали большую любовь к глэмпингам

Тюменцы продемонстрировали большую любовь к глэмпингам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская область заняла второе место в рейтинге регионов УрФО по числу бронирований глэмпингов. Такие данные URA.RU сообщили в компании «Авито».

«У жителей УрФО растет интерес к отдыху на природе с комфортом. Активнее всего глэмпинги арендовали в Свердловской области. На втором месте — Тюменская область, на ее долю пришлось 28% всех бронирований. Путешественников привлекают маршруты выходного дня, термальные направления и компактные кемпинговые площадки возле водоемов», — рассказали в компании.

В целом по УрФО предложение по аренде глэмпингов за год выросло на 31%. В Тюменской области динамика составила 21%.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что тюменские предприниматели начали активно избавляться от баз отдыха, расположенных на природе. К примеру, один из глэмпингов продают с ощутимой скидкой.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал