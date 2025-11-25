Логотип РИА URA.RU
Общество

Транспорт

Никто не пройдет: в Тюмени перекроют надземные пешеходные переходы

В Тюмени надземные переходы через Федюнинского закроют на полтора дня
25 ноября 2025 в 15:26
Пешеходам придется выбирать альтернативные пути пересечения дороги

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени надземные переходы через улицу Федюнинского перекроют почти на полтора дня. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«С 20:00 26 ноября до 06:00 часов 28 ноября проход по надземным пешеходным переходам через улицу Федюнинского в районе Ожогино и Плеханово будет закрыт. Причина — проведение подготовительных работ по устройству подъемных платформ для маломобильных групп населения», — рассказали в администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на 20 дней перекроют проезд вблизи развязки на Федюнинского. Участок улицы Пышминской будет закрыт с 1 по 21 декабря. 

