Никто не пройдет: в Тюмени перекроют надземные пешеходные переходы

Пешеходам придется выбирать альтернативные пути пересечения дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени надземные переходы через улицу Федюнинского перекроют почти на полтора дня. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«С 20:00 26 ноября до 06:00 часов 28 ноября проход по надземным пешеходным переходам через улицу Федюнинского в районе Ожогино и Плеханово будет закрыт. Причина — проведение подготовительных работ по устройству подъемных платформ для маломобильных групп населения», — рассказали в администрации.