Ленинградский бизнесмен скупает особняки в Тобольске в память о предках

Бизнесмен Никита Абаскалов купил два объекта культурного наследия в Тобольске
25 ноября 2025 в 16:45
Бизнесмен приобрел два объекта и займется их восстановлением

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бизнесмен из Ленинградской области Никита Абаскалов купил два старинных особняка — объекты культурного наследия, в Тобольске. Мужчина не только видит туристический потенциал города, но также приобрел здания из ностальгических соображений, так как его предки жили в Сибири. Об этом сообщают журналисты.

«Бизнесмен из Ленинградской области Никита Абаскалов приобрел жилой дом конца 18-го века, расположенный по улице Ленина в Тобольске. Ранее он также стал обладателем дома Северюкова. Интерес к Тобольску имеет личные причины, так как в 1918 году предки мужчины переехали из Сибири в Краснодарский край», — сообщает издание «Деловой квартал».

После восстановления в доме Северюкова появятся апартаменты и ресторан. Судьба особняка на Ленина пока неизвестна: возможно, он просто останется в статусе жилого, без коммерческого использования.  Завершить работы на объектах планируется до конца 2029 года.

