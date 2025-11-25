Ленинградский бизнесмен скупает особняки в Тобольске в память о предках
Бизнесмен приобрел два объекта и займется их восстановлением
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бизнесмен из Ленинградской области Никита Абаскалов купил два старинных особняка — объекты культурного наследия, в Тобольске. Мужчина не только видит туристический потенциал города, но также приобрел здания из ностальгических соображений, так как его предки жили в Сибири. Об этом сообщают журналисты.
«Бизнесмен из Ленинградской области Никита Абаскалов приобрел жилой дом конца 18-го века, расположенный по улице Ленина в Тобольске. Ранее он также стал обладателем дома Северюкова. Интерес к Тобольску имеет личные причины, так как в 1918 году предки мужчины переехали из Сибири в Краснодарский край», — сообщает издание «Деловой квартал».
После восстановления в доме Северюкова появятся апартаменты и ресторан. Судьба особняка на Ленина пока неизвестна: возможно, он просто останется в статусе жилого, без коммерческого использования. Завершить работы на объектах планируется до конца 2029 года.
