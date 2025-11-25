Логотип РИА URA.RU
Из Тюмени запустили новый прямой рейс к морю

В Тюмени появился прямой рейс во Вьетнам
25 ноября 2025 в 17:29
Тюменцы могут летать на курорт без пересадок

Тюменцы могут летать на курорт без пересадок

Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Из Тюмени начали летать прямые рейсы в город Камрань (Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

«Рейсов во Вьетнам стало больше. Полетная программа в Камрань выполняется на Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел», — рассказали в аэропорту.

Чтобы попасть на рейс необходимо приобрести тур на курорт, просто купить билет не выйдет. Вылеты происходят раз в 12 дней.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы получили возможность улететь в Душанбе и Худжанд прямыми рейсами без пересадок. Самолеты в Таджикистан летают дважды в неделю.

