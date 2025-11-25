Из Тюмени запустили новый прямой рейс к морю

Тюменцы могут летать на курорт без пересадок Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Из Тюмени начали летать прямые рейсы в город Камрань (Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

«Рейсов во Вьетнам стало больше. Полетная программа в Камрань выполняется на Boeing 767, рассчитанных на 336 кресел», — рассказали в аэропорту.

Чтобы попасть на рейс необходимо приобрести тур на курорт, просто купить билет не выйдет. Вылеты происходят раз в 12 дней.

Продолжение после рекламы