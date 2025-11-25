Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Тюменец вернулся из Токио со всемирной славой

Тюменец выиграл бронзу в первенстве мира по киокусинкай в Японии
25 ноября 2025 в 16:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спортсмен из Ишима приехал с наградой (архивное фото)

Спортсмен из Ишима приехал с наградой (архивное фото)

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюменской области Илья Тарасенко стал обладателем бронзовой медали по итогам первенства мира по киокусинкай карате, которое прошло в Японии. Об этом сообщили в клубе, где занимается юный спортсмен.

«В Токио проходило первенство мира по киокусинкай. Честь страны в составе сборной защищал Илья Тарасенко, в категории +65 кг (юноши 14-15 лет), где за победу боролись 11 сильнейших бойцов со всего мира. Наш воспитанник стал обладателем бронзовой медали», — рассказали в ишимском клубе Korytova-Dojo.

Ранее URA.RU писало, что тюменская лыжница завоевала золото на всероссийских соревнованиях. Карина Гончарова стала лучшей на дистанции в пять километров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал