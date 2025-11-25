Тюменец вернулся из Токио со всемирной славой

Спортсмен из Ишима приехал с наградой (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Тюменской области Илья Тарасенко стал обладателем бронзовой медали по итогам первенства мира по киокусинкай карате, которое прошло в Японии. Об этом сообщили в клубе, где занимается юный спортсмен.

«В Токио проходило первенство мира по киокусинкай. Честь страны в составе сборной защищал Илья Тарасенко, в категории +65 кг (юноши 14-15 лет), где за победу боролись 11 сильнейших бойцов со всего мира. Наш воспитанник стал обладателем бронзовой медали», — рассказали в ишимском клубе Korytova-Dojo.