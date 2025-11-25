Логотип РИА URA.RU
Избран новый спикер гордумы Тобольска

Спикером гордумы Тобольска стал единоросс Михаил Никитин
25 ноября 2025 в 16:33
Спикером тобольской гордумы избран единоросс Михаил Никитин

Спикером тобольской гордумы избран единоросс Михаил Никитин

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Новым спикером гордумы Тобольска стал депутат-единоросс Михаил Никитин. Инсайд URA.RU подтвердился. Его избрали на заседании, о котором сообщил в своем telegram-канале вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов. 

«Единогласно был избран Михаил Никитин, ранее занимавший должность заместителя председателя Тобольской городской думы. Михаил Анатольевич пользуется заслуженным уважением депутатов и жителей Тобольска, имеет большой опыт партийной работы», — отметил Артюхов. 

На заседании также избрали заместителя председателя гордумы. Им стала член фракции ЕР, директор филиала ТИУ в Тобольске Людмила Останина.

Перестановки происходят из-за перехода экс-главы думы Андрея Ходосевича на пост главы Тобольского района. Территория считается одной из самых протестных в регионе. 

