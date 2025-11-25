Избран новый спикер гордумы Тобольска
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Новым спикером гордумы Тобольска стал депутат-единоросс Михаил Никитин. Инсайд URA.RU подтвердился. Его избрали на заседании, о котором сообщил в своем telegram-канале вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов.
«Единогласно был избран Михаил Никитин, ранее занимавший должность заместителя председателя Тобольской городской думы. Михаил Анатольевич пользуется заслуженным уважением депутатов и жителей Тобольска, имеет большой опыт партийной работы», — отметил Артюхов.
На заседании также избрали заместителя председателя гордумы. Им стала член фракции ЕР, директор филиала ТИУ в Тобольске Людмила Останина.
Перестановки происходят из-за перехода экс-главы думы Андрея Ходосевича на пост главы Тобольского района. Территория считается одной из самых протестных в регионе.
