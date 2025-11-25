Логотип РИА URA.RU
Сирота три года ждала жилье: как пермская прокуратура помогла молодой маме

Прокуратура Пермского края помогла сироте восстановить жилищные права
25 ноября 2025 в 17:40
Ей выдали ключи от благоустроенной квартиры

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Куединском районе Пермского края благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные права сироты. В течение трех лет девушка не могла получить положенное ей по закону жилье из специализированного жилого фонда.

«Из-за этого ей приходилось проживать у бывшего опекуна и знакомых вместе со своим ребенком. После проведения проверки прокуратура направила в суд исковое заявление в защиту прав молодой матери. Куединский районный суд Пермского края вынес решение в пользу надзорного ведомства», — сообщает краевой надзорный орган в telegram-канале. 

Решение суда было приведено в исполнение. С девушкой был заключен договор найма жилого помещения, и она получила ключи от благоустроенной квартиры в Перми.

