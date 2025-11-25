Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Туризм

Пермякам предлагают новогодний круиз в Антарктиду за два миллиона рублей

Пермские турфирмы начали предлагать новогодние круизы до Антарктиды
25 ноября 2025 в 17:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новогодний круиз на Южный полюс продлится две недели

Новогодний круиз на Южный полюс продлится две недели

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жителям Перми и Пермского края предлагают встретить Новый год в необычной обстановке — в яхтенном круизе в Антарктиду. Стоимость такого праздничного путешествия составляет более двух миллионов рублей. В цену включено также посещение Аргентины, где предстоит провести ночь в пятизвездочном отеле.

«Русскоговорящая группа в новогодний круиз в Антарктиду с посещением Аргентины. Во время плавания по знаменитому проливу Дрейка отдохните, привыкая к ритму океана. Расслабьтесь на борту и наслаждайтесь барами, лаунджами, ресторанами и различными услугами на яхте. В последний вечер состоится прощальный капитанский ужин. Стоимость путешествия для одного человека составляет 2,1 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В цену включены одна ночь в пятизвездочном отеле столицы Аргентины Буэнос-Айресе, чартерный перелет в самый южный город земли Ушуайю (там стартует основное путешествие в Антарктиду), размещение в каюте, питание по системе «шведский стол», а также различные развлекательные программы. Всех туристов обеспечат экипировкой и дадут возможность покататься на каяках и сапбордах. Весь новогодний вояж займет две недели и завершится 5 января.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут в Москву на съемки легендарной новогодней передачи «Песня года». Стоимость такое поездки составляет около 30 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал