Пермякам предлагают новогодний круиз в Антарктиду за два миллиона рублей

Жителям Перми и Пермского края предлагают встретить Новый год в необычной обстановке — в яхтенном круизе в Антарктиду. Стоимость такого праздничного путешествия составляет более двух миллионов рублей. В цену включено также посещение Аргентины, где предстоит провести ночь в пятизвездочном отеле.

«Русскоговорящая группа в новогодний круиз в Антарктиду с посещением Аргентины. Во время плавания по знаменитому проливу Дрейка отдохните, привыкая к ритму океана. Расслабьтесь на борту и наслаждайтесь барами, лаунджами, ресторанами и различными услугами на яхте. В последний вечер состоится прощальный капитанский ужин. Стоимость путешествия для одного человека составляет 2,1 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В цену включены одна ночь в пятизвездочном отеле столицы Аргентины Буэнос-Айресе, чартерный перелет в самый южный город земли Ушуайю (там стартует основное путешествие в Антарктиду), размещение в каюте, питание по системе «шведский стол», а также различные развлекательные программы. Всех туристов обеспечат экипировкой и дадут возможность покататься на каяках и сапбордах. Весь новогодний вояж займет две недели и завершится 5 января.

