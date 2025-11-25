В Перми за 10 минут раскупили все билеты на поезд Деда Мороза
Он прибудет на пермскую станцию 25 декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
В 11:00 25 ноября стартовала продажа билетов на поезд Деда Мороза на сайте «Российских железных дорог». Прибытие состава на станцию Пермь II запланировано на 25 декабря.
«Вся квота билетов была реализована менее чем за 10 минут с момента открытия продаж. К 14:00 остался лишь один билет по тарифу „Детский“ стоимостью 2950 рублей», — пишет портал «В курсе.ру».
Поезд Деда Мороза представляет собой специально оформленный состав, включающий приемную волшебного персонажа, вагон «Сказочная деревня» и вагон-ресторан. В 2024 году краевая столица не фигурировала в маршруте праздничного поезда.
