В Калужской области осужденный плеснул кислотой в начальника колонии
Пострадавший получил серьезные ожоги лица, глаз и рук (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии. Пострадавший был госпитализирован с серьезными ожогами, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ.
«25 ноября 2025 года на территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей», — говорится на сайте ведомства. В результате инцидента руководитель учреждения был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица, глаз и рук. Сейчас региональный СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.
Ранее бывший начальник колонии строгого режима в Калужской области был приговорен к четыре годам лишения свободы. Суд установил, что он получил в качестве взятки мобильный телефон стоимостью более 20 тысяч рублей, предоставив осужденному возможность пользоваться им в колонии. Также экс-начальника лишили звания подполковника и конфисковали телефон в доход государства, передает MK.RU.
