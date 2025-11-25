В Калужской области осужденный плеснул кислотой в начальника колонии

Пострадавший получил серьезные ожоги лица, глаз и рук (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии. Пострадавший был госпитализирован с серьезными ожогами, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН РФ.

«25 ноября 2025 года на территории исправительного учреждения УФСИН России по Калужской области осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику колонии, находившемуся при исполнении служебных обязанностей», — говорится на сайте ведомства. В результате инцидента руководитель учреждения был доставлен в больницу с серьезными ожогами лица, глаз и рук. Сейчас региональный СК проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.