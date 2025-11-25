Число пострадавших от атаки ВСУ на Кубань увеличилось до 8
25 ноября 2025 в 20:06
В результате атаки ВСУ на Кубань восемь из девяти пострадавших были госпитализированы. У пострадавших зафиксированы ранения средней и легкой степени тяжести. Об этом сообщают власти региона.
