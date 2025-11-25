Логотип РИА URA.RU
В Челябинске повторно возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погиб ее виновник

Бастрыкин потребовал доклад о смертельном ДТП в Челябинской области
25 ноября 2025 в 16:59
Дело о смертельном ДТП отправлено на пересмотр (архивное фото)

Дело о смертельном ДТП отправлено на пересмотр (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области пересмотрят дело о смертельной аварии на участке дороги «Степное — Троицк», в которой погиб 21-летний водитель. Доклад о ходе расследования также потребовал предоставить председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщили в ведомстве. Отец погибшего парня считает, что в трагедии виноваты дорожные службы. 

«Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла в июле 2021 года на участке дороги «Степное-Троицк». За рулем находился 21-летний парень. В дороге он поссорился с девушкой и в какой-то момент съехал с дороги, где столкнулся с неисправным ограждением — машина буквально напоролась на рельс безопасности, который проткнул ее. 

Месяц назад на том же участке произошла авария и защитное ограждение было повреждено. Дорожные компании обязаны были в течение пяти дней восстановить ограждение, но не сделали этого. Отец погибшего полагает, что целостное ограждение спасло бы сыну жизнь и последствия ДТП не были бы такими серьезными. 

До настоящего времени никто к ответственности не привлечен. Дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил ДТП) ранее закрыли в связи со смертью водителя, которого признали виновным. 

