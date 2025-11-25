Рассекретили программу по пилотируемой высадке на Луну Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

«Уралкриомаш» (входит в Концерн «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) рассекретил уникальные материалы аванпроектов, связанных с советской программой по пилотируемой высадке на Луну. Среди рассекреченных документов — подробные визуализации проектов, созданные в технике акварели и туши. Один из альбомов был передан музею Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

Рассекреченные материалы демонстрируют вклад предприятия в освоение космоса. «Для нас это настоящая реликвия начала космической эры», — передает слова гендиректора «Уралкриомаша» Дмитрия Скоропупова пресс-служба. «Эти работы — образец для будущих поколений инженеров, которые создают новое криогенное оборудование для космических пусков. И крайне важно сохранить историческое наследие», — отметил он. В альбомах отражены ключевые аспекты проекта Н1-Л3, в рамках которого конструкторское бюро С. П. Королева разработало ракету-носитель сверхтяжелого класса Н-1 с новым водородно-кислородным топливом.

«Уралкриомаш» с 1966 года работал над созданием средств доставки, хранения и заправки жидким кислородом и водородом баков системы энергопитания (СЭП) лунного орбитального комплекса ЛЗ. Испытания оборудования прошли на космодроме Байконур в 1968–1969 годах и завершились успешно. Однако из-за неудачных запусков Н-1 и успешной высадки американцев на Луну советская лунная программа была закрыта. Сегодня «Уралкриомаш» продолжает сотрудничать с «Роскосмосом», создавая наземные комплексы заправочного оборудования и специальный подвижной состав для российской космической инфраструктуры, в том числе для космодрома Восточный.

