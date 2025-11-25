У свердловчанина забрали свиней, которые несколько лет терроризируют Ревду

Свиней передали в другое хозяйство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У жителя Ревда (Свердловская область) Анатолия Луткова забрали свиней, которые свободно разгуливают по городу и мешают горожанам. Поголовье отдадут в специализированное хозяйство по решение суда, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Животных передадут на содержание в Крестьянское (фермерское) хозяйство Гатамова в селе Кленовское. Свиньи будут находиться там до момента, пока не объявится их законный владелец или не будет установлен другой порядок в соответствии с гражданским законодательством. «Это решение позволяет разрешить затянувшийся конфликт и устранить угрозу для экологии и здоровья горожан», — отметили в инстанции.

Жители Ревды несколько лет жаловались на этих свиней. В 2024 году по иску прокурора суд установил, что скот содержится в условиях, опасных для людей и окружающей среды. Биологические отходы стекали в водоем, куда приходили на водопой другие животные. 16 июля прошлого года решение суда о прекращении бесконтрольного выгула свиней вступило в силу.

