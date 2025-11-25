Логотип РИА URA.RU
Екатеринбурженка отказалась от претензий к учителю, который подрался с ее сыном

25 ноября 2025 в 20:30
Конфликт случился в школе №52 (архивное фото)

Конфликт случился в школе №52 (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мама семиклассника, который подрался с учителем физики в екатеринбургской школе №52, не имеет претензий к преподавателю. Но силовики организовали проверку, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №13. По ней проводится проверка. При этом мать школьника сообщила, что в настоящее время конфликт исчерпан. Она не имеет претензий к преподавателю», — заявили в полиции Екатеринбурга.

Как писало агентство, конфликт произошел 24 ноября. Видео драки в соцсетях появилось лишь на следующий день. На кадрах видно, как учитель толкнул ученика. Затем мужчина пытался увести его за руку в кабинет замдиректора, но тот вырвался и ушел домой, говорили ранее в городской администрации. 

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что подросток матерился. Учитель вину признал. Ведется проверка.

