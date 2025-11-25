Тренеру из Екатеринбурга смягчили наказание за совращение школьницы

Уголовное дело против тренера по плаванию возбудили в мае 2024 года Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Свердловский областной суд смягчил наказание тренеру по плаванию Александру З., которого осудили за совращение 14-летней воспитанницы. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.

Из обвинения были исключены некоторые эпизоды, когда Александр не находился на рабочем месте. В связи с этим наказание снизили на два месяца. Окончательный вердикт — 12 лет и четыре месяца лишения свободы, уточнили в суде.

О том, что тренер стал фигурантом уголовного дела, стало известно весной 2024 года. Ему вменили свыше 30 эпизодов совращения девочки. Против него возбудили дело по ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина вину не признал.

