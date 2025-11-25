Дочь Ельцина с мужем прилетели в Екатеринбург — инсайд URA.RU подтвердился. Фото
Татьяна Юмашева посетила Ельцин Центр
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В рамках празднования десятилетия Ельцин Центра в Екатеринбург прилетела с мужем Татьяна Юмашева — дочь первого президента России Бориса Ельцина. Инсайд URA.RU подтвердился. На торжестве также присутствовали значимые фигуры региона: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава города Алексей Орлов, передает журналист URA.RU.
Уральский полпред Артем Жога зачитал поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. «Уважаемые друзья, сегодня мы отмечаем десятилетие Ельцин-Центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого Президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Этот период является неотъемлемой частью многовекового, неразрывного пути нашей страны», — процитировал президента Жога.
В поздравительном послании также отмечено, что за 10 лет Ельцин-Центр превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты социальной направленности. Учреждение стало точкой притяжения для людей разных профессий и возрастов и пользуется популярностью у молодежи, которая стремится к изучению истории Отечества и интеллектуальному развитию.
В числе участников торжества были высокопоставленные представители региональных властей. В частности, присутствовала председатель свердловского заксо Людмила Бабушкина. Участие также приняла заместитель губернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Среди гостей отметился бывший вице-мэр Владимир Тунгусов. Миллиардер Роман Абрамович, чье присутствие ожидалось, в итоге не смог присоединиться к мероприятию.
В последний раз Юмашевы в компании с миллиардером совершали визит в Ельцин Центр в апреле 2025 года. Тогда они осмотрели две экспозиции — «Владимир Куприянов. Возвращение времени», где представлены работы одноименного фотохудожника, и «Это война», посвященную 80-летию Победы. Также Юмашева пообщалась с командой ЕЦ.
Фото: URA.RU
