Дочь Ельцина с мужем прилетели в Екатеринбург — инсайд URA.RU подтвердился. Фото

Дочь первого президента РФ Юмашева с мужем посетили Ельцин Центр
25 ноября 2025 в 19:14
Татьяна Юмашева посетила Ельцин Центр

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В рамках празднования десятилетия Ельцин Центра в Екатеринбург прилетела с мужем  Татьяна Юмашева — дочь первого президента России Бориса Ельцина. Инсайд URA.RU подтвердился. На торжестве также присутствовали значимые фигуры региона: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава города Алексей Орлов, передает журналист URA.RU. 

Уральский полпред Артем Жога зачитал поздравительную телеграмму от президента РФ Владимира Путина. «Уважаемые друзья, сегодня мы отмечаем десятилетие Ельцин-Центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого Президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Этот период является неотъемлемой частью многовекового, неразрывного пути нашей страны», — процитировал президента Жога. 

В поздравительном послании также отмечено, что за 10 лет Ельцин-Центр превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты социальной направленности. Учреждение стало точкой притяжения для людей разных профессий и возрастов и пользуется популярностью у молодежи, которая стремится к изучению истории Отечества и интеллектуальному развитию.  

В числе участников торжества были высокопоставленные представители региональных властей. В частности, присутствовала председатель свердловского заксо Людмила Бабушкина. Участие также приняла заместитель губернатора — министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Среди гостей отметился бывший вице-мэр Владимир Тунгусов. Миллиардер Роман Абрамович, чье присутствие ожидалось, в итоге не смог присоединиться к мероприятию.

В последний раз Юмашевы в компании с миллиардером совершали визит в Ельцин Центр в апреле 2025 года. Тогда они осмотрели две экспозиции — «Владимир Куприянов. Возвращение времени», где представлены работы одноименного фотохудожника, и «Это война», посвященную 80-летию Победы. Также Юмашева пообщалась с командой ЕЦ.

Фото: URA.RU

